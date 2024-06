Rigo okorenil debut gólom: Nesmierne som si to užil

Wiener Neustadt 5. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvládla predposlednú previerku pred ME v Nemecku a "trpaslíka" zo San Marína zdolala v rakúskom Wiener Neustadte 4:0. Vo výbere trénera Francesca Calzonu dostali priestor aj dvaja debutanti v národnom tíme. Svoju premiéru v najcennejšom drese okorenil gólom 21-ročný stredopoliar Tomáš Rigo. Okrem neho zažil premiéru v A-tíme aj o rok mladší Tomáš Hollý, ktorý zasiahol do stretnutia v 68. minúte, keď vystriedal práve Riga.



Slováci zaznamenali dôležité dva presné zásahy v úvodnej desaťminútovke. Ako prvý rozvlnil sieť najslabšieho tímu rebríčka FIFA vo ôsmej minúte Rigo, ktorý zužitkoval spätnú prihrávku Davida Strelca a svoj gólový okamih si užíval bezprostredne, ale aj krátko po stretnutí. "Ja veľa gólov nedávam, preto som rád, že to padlo ihneď v mojom prvom štarte. Pred zápasom som cítil, že by to mohlo vyjsť, mal som z toho dobrý pocit. V prvom momente som si to ani neuvedomil, ešte som čakal na rozhodnutie asistenta rozhodcu, či to nebude ofsajd. Následne som si to nesmierne užil," uviedol po svojom debute stredopoliar Baníka Ostrava. Po prvom góle v reprezentácii musí načrieť hlboko do vrecka a do klubovej pokladnice prispieť sumou 500 eur, čo však v tomto prípade neľutuje: "Trochu to bolí, ale určite si užívam tento moment, stojí za to."



Rigo bol viditeľný najmä v prvom polčase, keď sa snažil aktívnym pohybom hľadať si loptu a zapájal sa aj do aktívneho pressingu defenzívy súpera. Výrazne tým zamotal hlavu Calzonovi, ktorého čaká posledný rez kádrom a oznámenie záverečnej nominácie na európsky šampionát. "Všetci netrpezlivo čakáme, koho si tréner vyberie a na koho ukáže. Je to jeho rozhodnutie. Ja sa snažím v každom tréningu ukázať, čo vo mne je, rovnako to bolo aj v tomto zápase," povedal 21-ročný debutant v A-tíme, ktorý potvrdil, že presný zásah mu pridal na sebavedomí a snažil sa viac dostať do tvorby hry: "Už som na to zvyknutý z klubu, že hra väčšinou chodí cezo mňa, preto som sa snažil byť viac na lopte. Potom som si viac veril, chodil som si po lopty a snažil som sa dirigovať hru."



Medzi najlepších hráčov na ihrisku patril aj Strelec, ktorý okrem dvoch asistencií aj skóroval. Na súperovej šestnástke často narážal na hlboký obranný blok. "Bolo to náročné, keďže súper stál v piatich vzadu a zhusťoval stred. Mali sme málo priestoru, ja som sa snažil spadať do línie a pomôcť chalanom v kombinácii. Som šťastný, že sa mi napokon podarilo dať aj gól," povedal útočník Slovana Bratislava, ktorý v 58. minúte prudkou strelou nedal šancu brankárovi Edoardovi Colombovi. "Celá akcia bola krásna, už predtým som si odskakoval do stredu, ale ich obranca ma zavrel. S Vernonom som hral dva-tri roky v Slovane, takže sa poznáme a dal mi to fantasticky pod seba a ja som to dobre trafil," dodal 23-ročný zakončovateľ úradujúceho slovenského šampióna. Už v prvom polčase mal dve asistencie a od Calzonu si počas prestávky vypočul povzbudivé slová: "Cez polčas ma tréner pochválil, ale určite som sa nechcel uspokojiť s dvoma asistenciami. Som útočník a očakávajú sa odo mňa góly," dodal Strelec.



Slováci uzavrú prípravu v nedeľu na Štadióne Antona Malatinského v Trnave proti Walesu a v tomto stretnutí už budú v kádri iba hráči, ktorí pocestujú na záverečný turnaj. Trénerský štáb totiž v piatok oznámi finálnu nomináciu na EURO. "Podľa mňa to určite bude výborná previerka. Wales bude oveľa silnejší súper, dá sa povedať podobný, akí nás čakajú v skupine na ME. Myslím si, že to bude z oboch strán otvorené a bude tam viac priestoru," dodal Strelec.