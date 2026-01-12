< sekcia Šport
Rigo opäť v základe Stoke: Som rád za každú minútu
V priebehu desiatich dní dostal na ihrisku väčšiu porciu minút než predtým za vyše dva mesiace.
Autor TASR
Stoke-on-Trent 12. januára (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Rigo od začiatku roka opäť pravidelne nastupuje v základe Stoke City. Tím druhej najvyššej anglickej súťaže je na ôsmom mieste a bojuje tak o miestenku do play off o postup do Premier League. V sobotu si navyše poradil v Pohári FA s Coventry (1:0), vedúcim tímom Championship.
„Po dlhšom čase som dostal minúty na ihrisku. Som rád za každú, ktorú dostanem. Samozrejme, bojujem o to, aby ich bolo čo najviac a momentálne sa mi to darí. Moja pozícia v mužstve sa prirodzene mení – približne mesiac som vôbec nehral a teraz nastupujem v každom zápase. V Anglicku je to teda dosť špecifické,“ uviedol 23-ročný Rigo pre TASR.
V priebehu desiatich dní dostal na ihrisku väčšiu porciu minút než predtým za vyše dva mesiace. „Za posledné dva mesiace som nedostával toľko minút, ako by som si predstavoval, no všetci pracujeme pre mužstvo a tréner sa takto rozhodol. Každý deň som na sebe pracoval a snažil sa zlepšovať, aby som sa čo najrýchlejšie vrátil a bol schopný pomôcť tímu. Po kondičnej stránke to pre mňa nebol žiadny problém,“ zhodnotil stredopoliar, ktorý išiel na Britské ostrovy v auguste z Baníka Ostrava.
Jeho tím čaká štvrté kolo Pohára FA a vylepšil tak bilanciu z minulej sezóny, v ktorej skončil v treťom kole. „Momentálne môžem povedať, že po mentálnej stránke sme na tom veľmi dobre. Pomohli nám tri víťazstvá s čistým kontom, ktoré sú pre nás určite veľkou vzpruhou do ďalších zápasov. Budeme sa snažiť pokračovať vo víťaznej sérii aj v nasledujúcich dueloch,“ pokračoval Rigo, ktorý si prial za súpera v ďalej fáze Manchester United. Tomu však vystavil v nedeľu stopku Brighton.
Najbližšie čaká jeho tím sobotný ligový zápas s Queens Park Rangers, v ktorom je v pozícii mierneho favorita vzhľadom na postavenie v tabuľke. Na najlepšiu šestku zaručujúcu účasť v play off o Premier League chýba Stoke v neúplnej tabuľke jeden bod. „O play off sa hovorilo v októbri, keď sme boli druhí v tabuľke. Teraz sme však klesli, takže si myslím, že o tom zatiaľ ešte nemôžeme hovoriť. Musíme ísť zápas od zápasu a túto tému môžeme otvoriť až v apríli, ak budeme pokračovať vo výkonoch, ktoré momentálne predvádzame,“ vysvetlil Rigo pre TASR.
V národnom tíme nechýbal rodák z Popradu od premiérovej nominácie v marci 2024 s výnimkou vlaňajších ME do 21 rokov. Inak by to nemalo byť ani v marcovej baráži o postup na MS, kde čaká Slovákov najprv Kosovo a v prípade výhry aj Turecko alebo Rumunsko. Ak si „sokoli“ zaistia miestenku na historicky druhé MS, v D-skupine sa stretnú s domácimi USA, Paraguajom a Austráliou. „Myslím si, že skupina je prijateľná a mali by sme v nej mať šancu uhrať nejaké body a prípadne aj postúpiť. Preto verím, že všetci urobíme v marci maximum pre to, aby sme si zahrali na majstrovstvách sveta. V Amerike som ešte nikdy nebol, takže dúfam, že sa tam prvýkrát pozriem práve s reprezentáciou,“ dodal Rigo.
