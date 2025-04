Rigo s gólom, no Ostrava prehrala v semifinále pohára s Olomoucom 2:3

Český pohár - semifinále:



Baník Ostrava - Sigma Olomouc 2:3 (1:1)



Góly: 24. Šín, 58. RIGO - 45.+1 a 66. Zorvan (druhý z 11m), 54. Dolžnikov, ČK: 15. Frydrych, 90.+2 Kohút - 81. Spáčil



/Rigo celý zápas + gól, asistencia a žltá karta, Prekop do 80. min + asistencia, Rusnák od 66. min - Chvátal od 71. min, Digaňa na lavičke/

Praha 22. apríla (TASR) - Gól a asistencia slovenského futbalistu Tomáša Riga nestačili Ostrave na postup do finále Českého pohára. Baník totiž prehral doma so Sigmou Olomouc 2:3.Duel ovplyvnila rýchla červená karta pre Michala Frydrycha, ktorý išiel pod sprchy už v 15. minúte. Domáci hrali v oslabení, no skórovali ako prví, keď o osem minút neskôr našiel Rigo na hranici malého vápna Matěja Šína. Hostia otočili dvoma gólmi, no v 58. minúte sa dostali opäť k slovu „baníci“. Erik Prekop prihral do šestnástky Rigovi a ten krížnou strelou rozvlnil sieť. V 66. však rozhodol svojím druhým gólom v zápase z penalty Filip Zorvan. V závere dostali červené karty ešte hosťujúci Jiří Spáčil a domáci Michal Kohút.V druhom semifinále proti sebe nastúpia v stredu Sparta Praha a Plzeň.