Rigo zariadil parádnou strelou Ostrave bod v českej lige

Česká liga - 3. kolo:



1. FC Slovácko – SK Slavia Praha 0:1 (0:0)



Gól: 70. SCHRANZ, ČK: 90.+7 Chorý (Slavia)



/F. Vaško celý zápas, P. Blahút do 60. min., M. Koscelník od 76. min - I. Schranz od 46. min + gól/







FK Dukla Praha - FC Baník Ostrava 1:1 (1:1)



Góly: 8. Pourzitidis - 29. RIGO, ČK: 44. Hapal (Ostrava, mimo ihr.)



/C. Bačinský bol na lavičke - D. Holec odchytal celý zápas, T. Rigo do 73. min. + gól, E. Prekop celý zápas, L. Almási od 87. min., M. Rusnák od 46. min., brankár V. Budinský bol na lavičke/



Praha 3. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Rigo z Baníka Ostrava strelil v nedeľňajšom zápase 3. kola českej ligy svoj prvý gól v sezóne. V 29. minúte sa dostal k lopte pred šestnástkou súpera, poradil si s protihráčom a efektnou strelou do horného rohu vyrovnal na konečných 1:1. Bol to pre neho prvý presný zásah od aprílového zápasu Českého pohára s Olomoucom.V spomínanom zápase dostal červenú kartu bývalý tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal, ostravského kormidelníka hlavný rozhodca vylúčil v závere prvého polčasu. Trest mimo ihriska dostal aj Rigo, ktorý hral do 73. minúty, no v 90. videl žltú kartu.Do streleckej listiny sa zapísal aj Ivan Schranz, ktorý rozhodol o víťazstve Slavie Praha na ihrisku Slovácka 1:0. Na trávnik prišiel ako striedajúci hráč hneď po polčasovej prestávke a v 70. minúte zblízka hlavou dorazil loptu do siete. Bol to jeho prvý súťažný štart v novej sezóne. Slovácko mohlo vyrovnať hlboko v nadstavení, ale Vlastimil Daníček v 98. minúte nepremenil penaltu. Slavia sa vďaka plnému zisku vyšvihla na čelo neúplnej tabuľky so siedmimi bodmi, rovnaký počet i zhodné skóre má Zlín. Kouč hostí Jindřich Trpišovský zaznamenal rekordné 227. víťazstvo v lige a osamostatnil sa tak na čele najlepších trénerov.