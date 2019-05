Říha je spokojný aj napriek prehre o bronz, Ovečkin chcel zlato

Bratislava 26. mája (TASR) - Už sedem rokov čakajú českí hokejisti na medailu z majstrovstiev sveta. Naposledy získali bronz v roku 2012 v Helsinkách, no veľmi blízko k nemu boli po zápase s Ruskom v Bratislave. Na šampionát 2019 bude tréner Miloš Říha spomínať trpko, ale teší ho prejav českého hokeja smerom do budúcnosti.Českí hokejisti mali po prehre s Kanadou 1:5 v semifinále rovnako hlavu v smútku ako Rusi. Zborná prehrala v súboji o finále 0:1 s Fínskom, čo podľa útočníka Alexandra Ovečkina ovplyvnilo zápas o bronz.povedal po zápase Ovečkin.Výkony brankárov zápas o bronz rozhodli, českí tréneri si pred ním lámali hlavu nad tým, koho do bránky pošlú.povedal Říha. Rovnako ťažké rozhodovanie mali českí tréneri aj pred samostatnými nájazdmi.prezradil Říha. Jeho zverenci napokon v rozstrele neuspeli ani raz, Rusi premenili na gól dva pokusy.Miloš Říha prebral kormidlo českého národného tímu vlani v júni. Na jeho prvých MS v novej funkcii ho potešil prejav mužstva a bratislavský šampionát zhodnotil napriek prehre v poslednom zápase kladne.uzavrel 60-ročný tréner.