Riiber mal negatívny test, v utorok chce štartovať

Peking 13. februára (TASR) - Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jarl Magnus Riiber mal v sobotu na zimných olympijských hrách v Pekingu negatívny výsledok pri prvom z dvoch testov na covid. Favoritovi na olympijské zlato by sa v prípade druhého negatívneho testu skončila 10-dňová karanténa, čo by mu umožnilo štart v utorkovej súťaži na veľkom mostíku.



"Jeho sobotňajší test bol negatívny a podľa mojich informácií potrebuje dnes a zajtra ráno ďalšie," povedal šéf nórskej výpravy Ivar Stuan pre DPA. "Táto situácia je veľmi nešťastná. Bol jeden z favoritov olympiády a my nevieme zaručiť, či bude vôbec štartovať."



Dvadsaťštyriročný Riiber získal v troch predchádzajúcich sezónach veľký krištáľový glóbus a predtým, ako v tejto sezóne utrpel zranenie chrbta, vyhral sedem pretekov Svetového pohára.