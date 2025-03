Riiber sa rozlúčil suverénnym triumfom, má 11. zlato

Trondheim 8. marca (TASR) - Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jarl Magnus Riiber získal na MS v Trondheime tretiu zlatú medailu. Po triumfe v individuálnej kompaktnej súťaži (stredný mostík + beh na 7,5 km) a súťaži miešaných tímov suverénne zvíťazil v sobotu aj v pretekoch so skokmi na veľkom mostíku a behu na 10 km Gundersenovou metódou. Vo svojej poslednej súťaži na MS v kariére vyhral s priepastným náskokom 1:10,7 minúty pred krajanom Jörgenom Graabakom a vybojoval už jedenástu zlatú medailu na svetových šampionátoch. Bronz putuje do Nemecka zásluhou Vinzenza Geigera (+1:11,1).



Riiber položil základ úspechu už v skokanskej časti. V nej skočil najďalej zo všetkých pretekárov - 139 m, za čo dostal 158,5 bodu. Do bežeckej časti tak vyrazil s luxusným náskokom minúty a 14 sekúnd na Japonca Rjójua Jamamota (134 m, 140,1 b.), tretí bol ďalší domáci združenár Espen Björnstad (138,5 m, 138,8 b.). Slovenský reprezentant Hektor Kapustík figuroval na 26. pozícii (128 m, 106,9 b.), ale do bežeckej časti už nenastúpil a koncentroval sa na kvalifikáciu skokanov na veľkom mostíku.



Nórsky favorit si v behu v pohode kontroloval náskok, ktorý dokázal v priebehu pretekov ešte zveľadiť na minútu a pol. Björnstad okamžite predstihol Jamamota, k nim sa pridali Julian Schmid a Johannes Lamparter. Nemec s Rakúšanom sa snažili ujsť konkurentom, ale boli dostihnutí a nakoniec zostali bez medaily. Riiber triumfoval s komfortným náskokom, mávajúc v cieli nórskou zástavou. V boji o striebro vbehol do cieľovej rovinky najlepšie Geiger, v šprintérskom súboji mu však došli sily a napokon tesne prehral s Graabakom.