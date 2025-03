Riiber triumfoval v kompaktnej súťaži a má desiate zlato

Trondheim 1. marca (TASR) - Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jarl Magnus Riiber získal svoju desiatu zlatú medailu z MS. Na domácej pôde v Trondheime triumfoval v sobotu v kompaktnej súťaži so skokmi na strednom mostíku a behom na 7,5 km. V cieli mal náskok osem desatín sekundy pred krajanom Jensom Luraasom Oftebrom, bronz si vybojoval Vinzenz Geiger z Nemecka. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



Riiber si na prebiehajúcich MS pripísal druhé zlato, v piatok stál na najvyššom stupni aj v súťaži miešaných tímov. V sobotu sa usadil na čele kompaktnej súťaže už po skokoch. Topfavorit predviedol najdlhší skok do vzdialenosti 103,5 metra a pred behom si vytvoril náskok šesť sekúnd pred Japoncom Rjótom Jamamotom. Tretie miesto v skokanskej časti obsadil Julian Schmid z Nemecka, do bielej stopy vybehol s mankom 12 sekúnd na lídra.



V behu sa k Riiberovi najprv dostal Schmid, napokon sa vpredu vytvorila šesťčlenná skupina. V nej boli traja Nóri, dvaja Nemci a Rakúšan Johannes Lamparter. V poslednej zákrute pred cieľovou rovinkou sa Riiber dostal pred Oftebroa a tešil sa z triumfu. Na svetových šampionátoch má po sobote bilanciu 10-3-0. Tzv. kompaktná súťaž je na MS uvádzaná ako novinka, Riiber však získal zlato v individuálnej súťaži so skokmi na strednom mostíku aj na predchádzajúcich troch šampionátoch (2019 Seefeld, 2021 Oberstdorf i 2023 Planica).