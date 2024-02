Riiber získal piatykrát veľký glóbus, vyrovnal rekord

Otepää 11. februára (TASR) - Nór Jarl Magnus Riiber sa stal v nedeľu piatykrát v kariére víťazom celkového poradia Svetového pohára v severskej kombinácii. V estónskom Otepää triumfoval v desiatych pretekoch v sérii a istotu veľkého krištáľového glóbusu získal už štyri súťaže pred koncom sezóny. S piatimi sezónnymi titulmi vyrovnal rekord Erica Frenzela z Nemecka.



Dvadsaťšesťročný Riiber sa stal najlepším združenárom sezóny aj v rokoch 2019-2022. V predchádzajúcom ročníku ho trápili zdravotné problémy a obsadil až konečnú štvrtú priečku, no túto sezónu potvrdil, že v severskej kombinácii nemá konkurenciu, ak je v plnej sile. "Mám okolo seba mnoho skvelých ľudí. Je to veľký tímový úspech. Vedel som, že mám dnes šancu urobiť rozhodujúci krok k celkovému triumfu a podarilo sa to. Aktuálne sa skrátka veziem na víťaznej vlne," tešil sa podľa APA Riiber, ktorý má na konte 71 triumfov.