Rijeka zvládla dohrávku druhého polčasu, Spartu Praha zdolala 1:0
Zápas sa vo štvrtok nedohral pre nepriaznivé počasie.
Autor TASR
Rijeka 24. októbra (TASR) - Futbalisti HNK Rijeka zvládli lepšie dohrávaný druhý polčas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy proti Sparte Praha. Gólom Daniela Adua-Adjeiho zvíťazili 1:0 a do tabuľky si pripísali prvé tri body. Zápas sa vo štvrtok nedohral pre nepriaznivé počasie. Najprv ho prerušili po desiatich minútach a potom definitívne odložili po odohratí prvého polčasu. Sparte pre zranenie chýbal slovenský kapitán Lukáš Haraslín, po dvoch zápasoch KL má český tím na konte tri body.
Konferenčná liga - dohrávaný zápas 2. kola ligovej fázy:
HNK Rijeka - AC Sparta Praha 1:0 (0:0)
Gól: 75. Adu-Adjei
/J. Surovčík (Sparta) sedel celý zápas na lavičke náhradníkov/
tabuľka po 2. kole:
1. ACF Fiorentina 2 2 0 0 5:0 6
2. AEK Larnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. NK Celje 2 2 0 0 5:1 6
4. FC Lausanne-Sport 2 2 0 0 4:0 6
5. Samsunspor 2 2 0 0 4:0 6
6. FSV Mainz 05 2 2 0 0 2:0 6
7. Rayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Čenstochová 2 1 1 0 3:1 4
9. Štrasburg 2 1 1 0 3:2 4
10. FC Noah 2 1 1 0 2:1 4
11. Bialystok 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. Lech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
15. Sparta Praha 2 1 0 1 4:2 3
16. Crystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar Doneck 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia Varšava 2 1 0 1 2:2 3
19. HNK Rijeka 2 1 0 1 1:1 3
20. KF Škendija 2 1 0 1 1:2 3
21. AZ Alkmaar 2 1 0 1 1:4 3
22. FC Lincoln 2 1 0 1 2:6 2
23. KF Drita 2 0 2 0 2:2 2
24. BK Häcken 2 0 2 0 2:2 2
25. KuPS Kuopio 2 0 2 0 1:1 2
26. Omonia Nikózia 2 0 1 1 1:2 1
27. Shelbourne Dublin 2 0 1 1 0:1 1
28. Sigma Olomouc 2 0 1 1 1:3 1
29. Universitatea Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. Breidablik Kópavogur 1 0 1 1 0:3 1
31. SLOVAN BRATISLAVA 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun Spartans 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock Rovers 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid Viedeň 2 0 0 2 1:7 0
36. FC Aberdeen 2 0 0 2 2:9 0
