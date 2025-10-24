Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rijeka zvládla dohrávku druhého polčasu, Spartu Praha zdolala 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Zápas sa vo štvrtok nedohral pre nepriaznivé počasie.

Autor TASR
Rijeka 24. októbra (TASR) - Futbalisti HNK Rijeka zvládli lepšie dohrávaný druhý polčas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy proti Sparte Praha. Gólom Daniela Adua-Adjeiho zvíťazili 1:0 a do tabuľky si pripísali prvé tri body. Zápas sa vo štvrtok nedohral pre nepriaznivé počasie. Najprv ho prerušili po desiatich minútach a potom definitívne odložili po odohratí prvého polčasu. Sparte pre zranenie chýbal slovenský kapitán Lukáš Haraslín, po dvoch zápasoch KL má český tím na konte tri body.



Konferenčná liga - dohrávaný zápas 2. kola ligovej fázy:

HNK Rijeka - AC Sparta Praha 1:0 (0:0)

Gól: 75. Adu-Adjei

/J. Surovčík (Sparta) sedel celý zápas na lavičke náhradníkov/



tabuľka po 2. kole:

1. ACF Fiorentina 2 2 0 0 5:0 6

2. AEK Larnaka 2 2 0 0 5:0 6

3. NK Celje 2 2 0 0 5:1 6

4. FC Lausanne-Sport 2 2 0 0 4:0 6

5. Samsunspor 2 2 0 0 4:0 6

6. FSV Mainz 05 2 2 0 0 2:0 6

7. Rayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4

8. Čenstochová 2 1 1 0 3:1 4

9. Štrasburg 2 1 1 0 3:2 4

10. FC Noah 2 1 1 0 2:1 4

11. Bialystok 2 1 1 0 2:1 4

12. AEK Atény 2 1 0 1 7:3 3

13. Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3

14. Lech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3

15. Sparta Praha 2 1 0 1 4:2 3

16. Crystal Palace 2 1 0 1 2:1 3

17. Šachtar Doneck 2 1 0 1 4:4 3

18. Legia Varšava 2 1 0 1 2:2 3

19. HNK Rijeka 2 1 0 1 1:1 3

20. KF Škendija 2 1 0 1 1:2 3

21. AZ Alkmaar 2 1 0 1 1:4 3

22. FC Lincoln 2 1 0 1 2:6 2

23. KF Drita 2 0 2 0 2:2 2

24. BK Häcken 2 0 2 0 2:2 2

25. KuPS Kuopio 2 0 2 0 1:1 2

26. Omonia Nikózia 2 0 1 1 1:2 1

27. Shelbourne Dublin 2 0 1 1 0:1 1

28. Sigma Olomouc 2 0 1 1 1:3 1

29. Universitatea Craiova 2 0 1 1 1:3 1

30. Breidablik Kópavogur 1 0 1 1 0:3 1

31. SLOVAN BRATISLAVA 2 0 0 2 1:3 0

32. Hamrun Spartans 2 0 0 2 0:2 0

33. Shamrock Rovers 2 0 0 2 1:6 0

34. Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0

35. Rapid Viedeň 2 0 0 2 1:7 0

36. FC Aberdeen 2 0 0 2 2:9 0
