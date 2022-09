Rinne sa vrátil do Nashvillu, bude špeciálny poradca pre brankárov

Nashville 22. septembra (TASR) - Bývalý fínsky hokejový brankár Pekka Rinne bude pôsobiť v klube NHL Nashville Predators ako špeciálny poradca pre rozvoj brankárov. Do organizácie, v ktorej strávil celú svoju zámorskú kariéru, sa vrátil rok po ukončení hráčskej kariéry.



Rinne je doteraz jediný hráč, ktorého číslo dresu Predators vyradili. "Je to vplyvný človek v našej komunite a my nepochybujeme, že bude cenný zdroj informácií pre všetkých brankárov v našej organizácii. Nepochybujem o tom, že jeho skúsenosti a prítomnosť jeho osobnosti budú znamenať veľký prínos pre celý náš klub," povedal generálny manažér David Poile.



Rinne oznámil koniec kariéry v júli 2021. V NHL pôsobil iba v Nashville a v klube vytvoril rekordné zápisy vo väčšine brankárskych štatistík vrátane počtu odohratých zápasov (683). V roku 2018 získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL a štyrikrát štartoval v Zápase hviezd NHL. Už počas hráčskej kariéry sa angažoval aj mimo ľadu, keď s bývalým kapitánom Predators Sheom Weberom založili pediatrický onkologický fond na podporu detskej nemocnice.