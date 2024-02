Ritchie sa stal hrdinom Newcastlu. Je inšpiratívny, povedal Howe

Londýn 18. februára (TASR) - Po chybe slovenského brankára Martina Dúbravku museli futbalisti Newcastlu doťahovať gólové manko proti Bournemouthu, no napokon si v sobotňajšom zápase Premier League predĺžili sériu bez prehry na štyri zápasy. Postaral sa o to striedajúci Matt Ritchie, ktorý v nadstavenom čase zblízka vyrovnal na konečných 2:2. "Zaslúžil si to. Je to veľmi inšpiratívna osobnosť v pozadí. Keď niekoho takého máte v tíme, tak dúfate, že sa mu to vráti v podobe určitej odmeny. Dnes sa to stalo," povedal tréner Eddie Howe.



Pre 34-ročného stredopoliara to bol prvý gól od júla 2020. Dosiahol ho proti tímu, z ktorého prišiel do Newcastlu v roku 2016. Tréner Howe ho poslal na trávnik v nadstavenom čase a po pár sekundách sa dostal k hlavičke, ktorou chcel prihrať spoluhráčovi, no od obrancu súpera sa mu lopta vrátila späť a pohotovo ju poslal do bránky hostí. "Je to pre nás skvelé, že nám takýmto spôsobom zachránil remízu. Má veľkú vášeň pre náš tím. Dokonca aj na striedačke pred zápasom je to on, kto riadi spoluhráčov. Je to o to výnimočnejšie, že nehráva toľko, koľko by chcel, ale dal prednosť tímu pred svojimi vlastnými potrebami. Minulý rok som si ho veľmi chcel udržať v tíme práve pre jeho charakter a vlastnosti, ktoré z neho robia vzor pre spoluhráčov," nešetril chválou Howe.



Hráči Newcastlu chceli proti Bournemouthu, ktorý predtým nezvíťazil v piatich ligových zápasoch za sebou, nadviazať na víťazstvo 3:2 z Nottinghamu. Slovenský brankár Martin Dúbravka zmaril v prvom polčase viacero nebezpečných príležitostí hráčov Bournemouthu, trikrát zneškodnil aj pokusy Dominica Solankeho, no tomu napokon v 51. minúte nechtiac "daroval" gól. Po spätnej prihrávke od Svena Botmana a sa v šestnástke pošmykol, Solanke bol k nemu blízko a poslal loptu do bránky.



Útočník Anthony Gordon vyrovnal o sedem minút z pokutového kopu, ktorému predchádzala dlhá kontrola VAR po tom, čo Adam Smith ťahal za dres Fabiana Schära. Tento moment skritizoval tréner Bournemouthu Andoni Iraola: "To rozhodnutie o penalte nemôžem akceptovať. Bolo to v ofsajdovej pozícii. Preto je pre mňa ťažké prijať aj konečný výsledok. Budeme sa sťažovať, ale musíme to akceptovať. VAR neukázal rozhodcovi pohľad, z ktorého by mohol rozhodnúť o ofsajdovej pozícii. Ťažko sa mi prijíma tento rezultát. Sme malý klub, ale myslím si, že si zaslúžime viac rešpektu." Hostia získali späť tesný náskok po góle Antoinea Semenya, ktorý v 69. minúte krížnou strelou z hranice šestnástky prekonal Dúbravku. Slovenský brankár inkasoval minimálne dva góly v šiestich z uplynulých siedmich zápasov. Newcastle napokon dokázal aj druhýkrát vyrovnať, keď sa prvýkrát v sezóne presadil Ritchie. "Inkasované góly boli pre nás tvrdé údery. Nášmu tímu však patrí česť za to, že sa s tým vyrovnal. Nezískali sme tri body, ktoré sme chceli, ale som rád, že sme neprehrali," povedal Howe.