Tréner Rivers skončil na lavičke Milwaukee
Milwaukee 13. apríla (TASR) - Basketbalistov Milwaukee Bucks už v budúcej sezóne NBA nepovedie tréner Doc Rivers. Šesťdesiatštyriročný kouč v pondelok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Rivers pôsobil v tíme od januára 2024.
Milwaukee malo v tejto sezóne ambície bojovať o najvyššie priečky, no ciele nesplnilo a nepostúpilo do vyraďovacej časti. Vo Východnej konferencii obsadilo 11. priečku s veľkým odstupom 11 duelov na play in pozície. Rivers už po poslednom stretnutí sezóny na tlačovej konferencii nepotvrdil priamo svoj odchod. Kontrakt mal platný ešte na jeden rok.
„Čas strávený v Milwaukee som si naozaj užil,“ povedal Rivers vo vyhlásení, ktoré zverejnil klub. „Návrat tam, kde som začínal, do mesta, ktoré ma vždy prijalo, bol pre mňa privilégiom. Som sklamaný, že sa veci nevyvinuli tak, ako sme dúfali, ale som hlboko vďačný za túto skúsenosť, za všetky vybudované vzťahy a za neochvejnú podporu fanúšikov a komunity. Milwaukee bude pre mňa vždy veľa znamenať a táto kapitola bude mať v mojom srdci špeciálne miesto.“
Rivers, ktorého tento rok uviedli do Siene slávy NBA, zaznamenal počas dva a pol roka na lavičke Bucks dokopy 97 víťazstiev a 103 prehier. Celkovo má v profilige bilanciu 1194-866. V historickom poradí sa v počte výhier medzi trénermi dostal už na šieste miesto pred Georgea Karla.
