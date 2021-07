Amsterdam 15. júla (TASR) - Bývalý holandský futbalový reprezentant Arjen Robben ukončil kariéru. Tridsaťsedemročný krídelník si v uplynulej sezóne obliekal dres FC Groningen, v ktorom vstúpil do veľkého futbalu.



"Rozhodol som sa ukončiť kariéru. Nebolo jednoduché odhodlať sa k tomuto kroku," napísal na sociálnej sieti Robben, ktorý v minulosti pôsobil v PSV Eindhoven, Chelsea Londýn, Reale Madrid a Bayerne Mníchov.



S nemeckým tímom vyhral v roku 2013 Ligu majstrov a Superpohár UEFA, celkovo sa počas kariéry tešil zo zisku dvanástich majstrovských titulov. Driblér s vycibrenou ľavačkou nastrieľal na klubovej úrovni vyše 200 gólov.



"Každý v Groningene v kútiku duše dúfal, že ešte jednu sezónu potiahne. Arjen sa však rozhodol skončiť a my mu želáme do budúcnosti všetko najlepšie," uviedol v stanovisku holandský klub.



Za reprezentáciu "Oranjes" odohral Robben 96 zápasov, nastrieľal 37 gólov. Zahral si na MS 2010 v JAR, kde Holandsko prehralo až vo finále, o štyri roky neskôr obsadilo tretiu priečku.