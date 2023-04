Róbert Petrovický mieri do Olomouca, bude asistentom trénera Tomajka

Olomouc 27. apríla (TASR) - Slovák Róbert Petrovický bude novým asistentom trénera hokejistov HC Olomouc Jana Tomajka. Na striedačke českého extraligového klubu nahradí krajana Borisa Žabku.



"Sme radi, že po odchode asistenta Žabku prichádza do nášho klubu práve Róbert Petrovický, legenda slovenského hokeja. Má bohaté hráčske i trénerské skúsenosti. Sme presvedčení, že do tímu prinesie množstvo získaných poznatkov z pôsobenia v rôznych svetových súťažiach," povedal pre web HC Olomouc generálny manažér klubu Erik Fürst.



Tím z Hanej skončil v tejto sezóne na 8. mieste po základnej časti, v play off vypadol vo štvrťfinále s Pardubicami (0:4 na zápasy). Dres Olomouca si v uplynulom ročníku obliekali aj Slováci Branislav Konrád, Šimon Groch a Silvester Kusko.



Štyridsaťdeväťročný Petrovický, bývalý reprezentačný útočník a majster sveta z Göteborgu, sa po konci hráčskej kariéry vydal na trénerskú dráhu. Bol asistent trénera v reprezentačnom A-tíme SR, rolu asistenta si vyskúšal aj v Trenčíne a Slovane Bratislava. Dva roky pôsobil v úlohe hlavného kormidelníka slovenskej reprezentácie do 20 rokov. V roku 2021 zamieril do Švajčiarska, v Lausanne HC pôsobil ako asistent trénera, riaditeľ pre hráčsky rozvoj a kouč juniorského tímu.