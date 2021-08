Robertson predĺžil zmluvu s Liverpoolom do roku 2027

Londýn 24. augusta (TASR) - Škótsky futbalový reprezentant Andy Robertson podpísal nový dlhodobý kontrakt s FC Liverpool. Na Anfielde by mal 27-ročný ľavý bek pôsobiť do júna 2027.



Robertson je piaty hráč "The Reds", ktorý v lete predĺžil zmluvu s Liverpoolom. Vedenie si pred ním poistilo služby Trenta Alexandera-Arnolda, Fabinha, Alissona Beckera a Virgila Van Dijka.



Robertson odohral za Liverpool zatiaľ 177 zápasov. "Usadil som sa tu. Som rád, že naša spolupráca bude pokračovať. Chcem zostať v Liverpoole čo najdlhšie," citovala z vyjadrenia Robertsona agentúra AFP.