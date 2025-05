Robertson sa dohodol na spolupráci s Liptovským Mikulášom

Lipstovský Mikuláš 17. mája (TASR) - Kanadský hokejista Carter Robertson sa dohodol na spolupráci s MHK Liptovský Mikuláš v slovenskej Tipos extralige. Dvadsaťpäťročný obranca vlani pôsobil v konkurenčnom HKM Zvolen.



V 34 stretnutiach zaznamenal štyri góly a 12 asistencií, sezónu mu ale skomplikovalo zranenie. Na Liptove hral v súťažnom ročníku 2020/21. Vtedy zasiahol do 19 stretnutí s bilanciou osem bodov.



„Vzhľadom na zníženie počtu legionárov sa Zvolen rozhodol uprednostniť iný typ obrancov. Napriek tomu bol v kabíne veľmi obľúbený vďaka svojej povahe a prístupu. Momentálne sa ešte zotavuje, no do novej sezóny nastúpi plne pripravený a motivovaný, “ napísal klub na sociálnych médiách.