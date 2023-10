Robertson sa podrobí operácii ramena, Liverpoolu bude dlhšie chýbať

Liverpool 20. októbra (TASR) - Škótsky futbalista Andy Robertson sa podrobí operácii ramena a svojmu klubu FC Liverpool bude dlhšie chýbať. Dvadsaťdeväťročný ľavý obranca sa zranil počas zápasu A-skupiny kvalifikácie ME 2024 v Španielsku (0:2). Tréner Jürgen Klopp uviedol, že po rozhovore s odborníkmi bude najlepšie rozhodnutie absolvovať operáciu.



Kapitán Škótska si poranil rameno počas súboja so španielskym brankárom Unaiom Simonom. Obrancu vystriedal v 44. minúte Nathan Patterson. V prípravnom stretnutí proti Francúzsku (1:4) chýbal na súpiske tímu.



"Rozhodnutie, ku ktorému smerujeme, je operácia. Existovala malá šanca, že by sme to mohli skúsiť vyriešiť bez nej. Podľa odborníkov však najmä z dlhodobého hľadiska bude lepšie, keď ju absolvuje. Neviem povedať, ako dlho nám bude chýbať, je to operácia ramena. Podľa mojich skúseností sa dá opäť pomerne rýchlo trénovať. Iné je však nastúpiť v zápasoch, pretože si musíte dávať pozor v súbojoch," uviedol Klopp podľa agentúry AFP.



Liverpool čaká v sobotu v dueli 9. kola Premier League Merseyside derby proti Evertonu. "The Reds" sú v tabuľke na štvrtom mieste s trojbodovou stratou na vedúci Tottenham, Evertonu patrí 16. priečka.