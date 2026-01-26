Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Robertson zostane v Liverpoole, klub ukončil rokovania s Tottenhamom

Hráč Liverpoolu Andrew Robertson. Foto: TASR/AP

Klub zo severu Londýna prišiel podľa britskej agentúry s ponukou koncom minulého týždňa, keď sa tréner Thomas Frank snažil do kádra priniesť potrebné skúsenosti.

Autor TASR
Liverpool 26. januára (TASR) - Škótsky futbalista Andy Robertson zostane v FC Liverpool. „The Reds“ ustúpili z rokovaní s konkurenčným Tottenhamom, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na Press Association.

Klub zo severu Londýna prišiel podľa britskej agentúry s ponukou koncom minulého týždňa, keď sa tréner Thomas Frank snažil do kádra priniesť potrebné skúsenosti. Úradujúci anglický majster si ponuku vypočul aj s ohľadom na Robertsonov prínos pre klub za osem a pol roka a na fakt, že mu v júli vyprší zmluva.

Po zvážení všetkých možností sa však Liverpool rozhodol nepokračovať v rokovaniach o predaji kapitána škótskej reprezentácie. Tridsaťjedenročný Robertson, ktorý v prebiehajúcej sezóne Premier League nastúpil len do štyroch zápasov v základnej zostave, údajne o prestup nepožiadal.
