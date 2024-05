Robertsonov prvý hetrik v play off, McDavid na méte 100 bodov

New York 28. mája (TASR) - Americký hokejista Jason Robertson zariadil hetrikom triumf Dallasu na ľade Edmontonu 5:3 v treťom zápase finále Západnej konferencie NHL. Dvadsaťštyriročný krídelník napodobnil klubový zápis Dina Ciccarelliho, ktorý zaznamenal tri góly v rovnakej fáze súťaže za Minnesotu North Stars v sezóne 1980/1981. Kapitán domácich Connor McDavid sa podieľal na oboch góloch Oilers v prvej tretine a v kariére má už na konte 100 bodov v play off v 64 dueloch. Skôr ako on to dosiahli iba traja hráči v histórii.



Robertson v 26. minúte strelou z ľavého kruhu znížil na 1:2 a o 150 sekúnd vyrovnal bekhendovou dorážkou nad rameno Stuarta Skinnera. Hetrik skompletizoval v tretej časti, keď z veľkého uhla pretlačil puk do bránky. Brankár domácich nechal malý priestor pri žŕdke a útočník Stars našiel presne túto medzeru. "Už je to nejaký čas, čo som sa nepresadil a každý chce dávať góly. Snažil som sa však pomáhať tímu inak. Veľmi mi pomohol prvý gól, ktorý mi dodal sebavedomie. Je to niečo ako domino efekt," zdôraznil Robertson, ktorý neskóroval v predošlých desiatich zápasoch. "Vieme, že máme naozaj skvelé mužstvo. A keď robíme, čo máme a veríme systému, tak to prináša úspech." Robertson sa stal piatym najmladším hráčom v histórii klubu (24 rokov, 310 dní), ktorý zaznamenal hetrik vo vyraďovacej časti. Rekord v tejto štatistike drží práve Ciccarelli (21 rokov, 86 dní).



McDavid dosiahol vo svojom 64 zápase v play off 100. bod (33+67). Skôr dosiahli túto métu len jeho spoluhráč Leon Draisaitl (60 duelov), Mario Lemieux (50) a Wayne Gretzky (46). Kapitán Oilers zaznamenal v stretnutí okrem gólu aj asistenciu a vyrovnal Lemieuxa (121 asistencií v sezóne 1988/89) na 11. mieste v histórii NHL (základná časť a play off spolu).



Evan Bouchard zaznamenal svoju 17. asistenciu vo vyraďovacej časti a vyrovnal sa Charliemu Huddymu (1985) v počte asistencií na druhom mieste medzi obrancami Oilers v jednej play off. Rekord v tejto štatistike drží Paul Coffey (25 v roku 1985).



Fín Miro Heiskanen spečatil víťazstvo Stars gólom do prázdnej bránky. Stal sa štvrtým obrancom v histórii ligy, ktorý zaznamenal aspoň 60 bodov v play off pred dovŕšením 25 rokov. Pridal sa ku Coffeymu (92), Bobbymu Orrovi (66) a Caleovi Makarovi (65).