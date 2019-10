Robinsonová predviedla, že aj Kiwi môže lietať

Sölden 26. októbra (TASR) - Pozornosť Nového Zélandu sa v sobotu sústredila do Japonska na semifinále majstrovstiev sveta v ragby. Športová radosť pre túto krajinu sa však zrodila na ľadovci v Rakúsku, kde Alice Robinsonová zvíťazila v obrovskom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok.



All Blacks prehrali s Angličanmi a prišli o možnosť získať tretí titul svetových šampiónov za sebou. Namiesto toho ich fanúšička dosiahla premiérový triumf len vo veku 17 rokov. "Pred súťažou som bola viac nadšená než nervózna, no teraz chvíľu potrvá, kým to vstrebám," povedala Robinsonová.



Lyžuje v čiernej prilbe, na kombinéze ma motívy paprade, ktorú nosia novozélandskí ragbisti na čiernych dresoch. Zápas v Jokohame sa skončil medzi prvým a druhým kolom v Söldene a na tlačovej konferencii už Robinsonová poznala výsledok: "Je to veľké sklamanie. Na jednej strane som veľmi šťastná, ale na druhej aj veľmi sklamaná. V médiách u nás doma bude dominovať ragby, veď to bolo semifinále, ale možno aspoň ja prispejem dobrou správou."



Kivi je novozélandský endemit a vták, ktorý nelieta. Kiwi je zaužívaná prezývka pre novozélandských športovcov, no Robinsonová svojím sobotňajším výkonom predviedla, že aj Kiwi môže "lietať".