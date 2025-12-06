< sekcia Šport
Robinsonová viedla po 1.kole obráku v Tremblante, Jančová skončila 40.
Autor TASR
Tremblant 6. decembra (TASR) - Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante. Na druhú Zrinku Ljutičovú z Chorvátska mala pred druhou jazdou náskok 33 stotín sekundy, priebežne tretia bola s mankom 49 stotín vedúca pretekárka v celkovom poradí Mikaela Shiffrinová z USA. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa do postupujúcej tridsiatky nezmestila, obsadila 40. miesto, na víťazku stratila 3,74 sekundy.
Jančová má za sebou druhé preteky v sezóne v obrovskom slalome, v rakúskom Söldene prišla do cieľa 1. kola na 55. mieste s priepastnou stratou 8,43 sekundy. Teraz podala lepšiu jazdu, keď sa dobre popasovala s náročnými podmienkami. Na štarte bolo 50 lyžiarok.
