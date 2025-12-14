< sekcia Šport
Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Shiffrinová nedokončila
Autor TASR,aktualizované
St. Moritz 14. decembra (TASR) - Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová vyhrala úvodný super-G žien sezóny Svetového pohára. Vo švajčiarskom St. Moritzi zvíťazila s náskokom ôsmich stotín sekundy pred Francúzkou Romane Miradoliovou a slávila prvý triumf v tejto disciplíne. Pódium doplnila Talianka Sofia Goggiová (+0,19).
Robinsonová predviedla svoje umenie najmä v strednej technickej časti, kde našla v rýchlych zákrutách optimálnu líniu, pridala potrebnú dravosť a radovala za z prvého triumfu v super-G. Predošlých šesť víťazstiev v seriáli dosiahla v jej najobľúbenejšej disciplíne - obrovskom slalome. V aktuálnom ročníku pridala tretie prvenstvo po triumfoch v „obrákoch“ v Copper Mountain a Tremblante. „Super-G som v lete príliš netrénovala, ale cítila som sa solídne. Tento rok som chcela v tejto disciplíne skutočne zabrať. Dosiahla som v nej moje prvé pódium a hneď aj víťazstvo, čo je perfektné,“ uviedla Robinsonová v rozhovore pre ORF.
Pódiové umiestenie tesne ušlo 41-ročnej Američanke Lindsey Vonnovej, víťazka piatkového zjazdu skončila štvrtá. Víťazka zo soboty Nemka Emma Aicherová po páde vypadla. Líderka celkového poradia Mikaela Shiffrinová, ktorá absolvovala svoj prvý superobrovský slalom po dvoch rokoch, takisto preteky nedokončila, keď minula predposlednú bránu. Američanka má na čele už len 64-bodový náskok, na druhú pozíciu sa posunula Robinsonová.
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Seriál SP žien pokračuje v utorok slalomom vo francúzskom Courcheveli.
výsledky super-G SP žien v St. Moritzi:
1. Alice Robinsonová (N.Zél.) 1:14,84 min., 2. Romane Miradoliová (Fr.) +0,08 s, 3. Sofia Goggiová (Tal.) +0,19, 4. Lindsey Vonnová (USA) +0,27, 5. Laura Gaucheová (Fr.) +0,38, 6. Malorie Blancová (Švaj.) +0,53, 7. Elena Curtoniová +0,53, 8. Laura Pirovanová (obe Tal.) +0,60, 9. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,88, 10. Kajsa Vickhoff Lieová (Nór.) +0,90
celkové poradie SP (po 11 z 37 súťaží): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 458 b., 2. Robinsonová 394, 3. Lara Colturiová (Alb.) 302, 4. Julia Scheibová (Rak.) 280, 5. Paula Moltzanová (USA) 267, 6. Camille Rastová (Švaj.) 263
poradie v super-G (1 z 8): 1. Robinsonová 100 b., 2. Miradoliová 80, 3. Goggiová 60, 4. Vonnová 50, 5. Gaucheová 45, 6. Blancová 40
