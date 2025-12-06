< sekcia Šport
Robinsonová zvíťazila v obráku, vedie pred Scheibovou
Novozélanďanka sa z triumfu tešila opäť po týždni, zvíťazila aj v americkom stredisku Copper Mountain a vyšvihla sa do čela hodnotenia disciplíny.
Autor TASR
Tremblant 6. decembra (TASR) - Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová zvíťazila v pretekoch obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante. Druhá Zrinka Ljutičová z Chorvátska zaostala o 94 stotín sekundy, tretia skončila domáca Valerie Grenierová so sekundovou stratou. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa neprebojovala do 2. kola.
Novozélanďanka sa z triumfu tešila opäť po týždni, zvíťazila aj v americkom stredisku Copper Mountain a vyšvihla sa do čela hodnotenia disciplíny. Bude favoritkou aj v ďalších pretekoch, tie sú v Tremblante na programe v nedeľu. Na čele celkového hodnotenia zostala Mikaela Shiffrinová, v sobotných pretekoch obsadila 6. miesto. „Som spokojná, boli to ťažké preteky. Som rada, že som zajazdila dobre obe kolá. Bolo to ťažké technicky, ale preverilo ma to a teším sa, že mi to takto vyšlo,“ uviedla Robinsonová v cieli v rozhovore pre Svetovú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS).
Bolo to pre ňu šieste víťazstvo v prestížnom seriáli, všetky získala v obrovskom slalome. V náročných podmienkach nedokončila 1. kolo jedna z favoritiek Julia Scheibová z Rakúska, víťazka úvodných pretekov zo Söldenu, a ani Švédka Sara Hectorová.
výsledky:
1. Alice Robinsonová (N. Zél.) 2:16,18 min., 2. Zrinka Ljutičová (Chorv.) +0,94 s., 3. Valerie Grenierová (Kan.) +1,00, 4. Camille Rastová (Švajč.) +1,21, 5. Clara Direzová (Fr.) +1,51, 6. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,65, 7. Estelle Alphandová (Švéd.) +1,94, 8. Sofia Goggiová (Tal.) +1,98, 9. Lara Della Meaová (Tal.) +2,14, 10. Nina O'Brienová (USA) +2,23
celkové poradie:
1. Shiffrinová 408 b., 2. Lara Colturiová (Alb.) 286, 3. Lena Dürrová (Nem.) 234, 4. Robinsonová 232, 5. Paula Moltzanová (USA) 227, 6. Rastová 213
hodnotenie disciplíny:
1. Robinsonová 232, 2. Julia Scheibová (Rak.) 180, 3. Ljutičová (Chorv.) 142, 4. Rastová 111, 5. Shiffrinová 108, 6. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) 105
