VIDEO: ROC (Rusko) zdolalo Helvétov v zápase o prvé miesto v tabuľke

MS 2021 A-skupina:



Švajčiarsko - ROC (Rusko) 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)



Góly: 49. Hischier (Ambühl) – 36. Burdasov (Galimov), 51. Karnauchov (Tolčinskij, Barabanov), 53. Tolčinskij (Slepyšev, Provorov), 60. Tolčinskij (Barabanov). Rozhodovali: Bruggeman (USA), Gouin – McCrank (obaja Kan.), Constantineau (Fr.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Švajčiarsko: Berra – Diaz, Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Frick, Heldner, Alatalo – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl, Hischier, Kurashev – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Herzog, Bertschy – Rod

ROC (Rusko): Samonov – Zadorov, Nesterov, Gavrikov, Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov – Voronkov, Slepyšev, Šalunov – Tolčinskij, Karnauchov, Barabanov – Morozov, Burdasov, Galimov – Timkin, Švec-Rogovoj, Kamenev



1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12

2. Švajčiarsko 5 3 0 0 2 15:14 9

3. SLOVENSKO 4 3 0 0 1 11:12 9

4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8

5. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8

6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6

7. Bielorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

8. Veľká Británia 6 1 0 1 4 10:25 4



Riga 29. mája (TASR) - Tím Ruského olympijského výboru (ROC) zvíťazil v sobotnom zápase na MS v hokeji v Rige nad Švajčiarskom 4:1. Na svojom konte má už štyri víťazstvá a upevnil si post lídra tabuľky "slovenskej" A-skupiny.Na triumfe Rusov sa navýraznejšie podieľal Sergej Tolčinský, autor dvoch gólov a jednej asistencie.Švajčiari odohrajú svoj šiesty zápas na šampionáte v nedeľu o 15.15 SELČ proti Bielorusku, Rusov čaká o deň neskôr po dni voľna o 19.15 SELČ výber Švédska.V prvej tretine gól nepadol, od začiatku sa hral veľmi vyrovnaný hokej. Vynikali obrany, šancí bolo málo. Švajčiari si zahrali aj presilovku, ale nedokázali ju využiť. Najväčšiu šancu mal kapitán Raphael Diaz, ale z medzikružia mieril iba do betónu Samonova.Aj druhá tretina bola vyrovnaná. Opäť v nej hrali v početnej výhode Švajčiari, ale Rusi sa bez problémov ubránili. Potom mal veľkú šancu Nesterov, ale Helvéti dobre ubránili priestor pred bránkoviskom. V 34. minúte si na trestnú lavicu sadol Loeffel a Burdasov poslal Rusov v presilovke do vedenia. V závere druhého dejstva mali šance oba tímy, ale stav sa nezmenil.Aj v tretej tretine pokračovala vyrovnaná partia. Spočiatku ju sprevádzali nepresnosti, ale v 48. minúte poslal Ambühl puk pred bránku a tam bol nekrytý Hischier - 1:1. Tento stav však vydržal len dve minúty, keď po akcii Tolčinského zakončil presne Karnauchov. O ďalšie dve minúty sa Tolčinský predstavil aj v úlohe zakončovateľa a strelil tretí gól Ruska. Helvéti to v závere skúsili bez brankára, ale napokon inkasovali gól do prázdnej bránky a opäť z hokejky Tolčinského.