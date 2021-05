VIDEO: Rusko zdolalo Švédov v nájazdoch, tri korunky na MS končia

MS 2021 A-skupina:



ROC (Rusko) - Švédsko 3:2 pp a sn (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 53. Slepyšev (Orlov), 53. Barabanov (Tarasenko, Nesterov), rozh. nájazd Tarasenko - 9. Frödén (Lindberg, A. Kempe), 56. Olofsson (Sellgren). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Bruggeman – Oliver (obaja USA), Constantineau (Fr.), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Rusko: Samonov – Zadorov, Nesterov, Gavrikov, Provorov, Zub, Orlov, Ožiganov – Voronkov, Grigorenko, Slepyšev – Tolčinskij, Karnauchov, Barabanov – Morozov, Burdasov, Tarasenko – Timkin, Švec-Rogovoj, Galimov – Kamenev

Švédsko: Reideborn – Tömmernes, Nygren, Dahlbeck, Sellgren, Pilut, Pudas, Lööv – Friberg, Frödén, Wingerli – A. Kempe, Sörensen, Rakell – Lundeström, Hallander, Olofsson – Lindholm, Lindberg, M. Kempe – Rasmussen



1. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14

2. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 21:14 12

3. SLOVENSKO 6 4 0 0 2 14:15 12

4. Česko 6 2 2 0 2 20:15 10

5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10

6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9

7. Bielorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

8. Veľká Británia 6 1 0 1 4 10:25 4



Riga 31. mája (TASR) - Hokejisti Olympijského výberu Ruska zdolali v pondelkovom zápase A-skupiny na MS v Rige Švédsko 3:2 po nájazdoch a vybojovali si postup do štvrťfinále. Okrem Ruska má vďaka tomuto výsledku istotu štvrťfinále aj Slovensko, Švajčiarsko a Česko.O celkovom umiestnení prvej štvorky rozhodnú utorkové zápasy, okrem duelu Slovensko - Česko (15.15 SELČ) sa bude hrať aj súboj Švajčiarsko - Veľká Británia (11.15 SELČ) a Rusko - Bielorusko (19.15 SELČ).Prvá tretina patrila spočiatku Švédom, hoci prvú šancu zápasu mal Burdasov. Tre Kronor išli do vedenia v 9. minúte, Frödén využil presilovku šikovnou dorážkou. Potom sa hra otočila, taktovku prevzali Rusi. Najskôr nebezpečne pálil Orlov, ale najväčšiu šancu mal Gavrikov. Jeho delovka od modrej čiary opečiatkovala žŕdku bránky Reideborna.V druhej tretine mali Rusi prevahu, miestami až drvivú. V rozmedzí od 26. do 29. minúty zavreli Švédov v ich tretine, pričom ruskí hráči dokázali trikrát vystriedať počas hry bez toho, aby prišli o útočné pásmo. Ale vyťažili z toho iba nepresnú strelu Voronkova. Potom sa Švédi dostali z tlaku, veľkú šancu mal Wingerli, keď sa natlačil pred Samonova, ale Rusi odvrátili nebezpečenstvo. Aj ďalšie šance mali potom Švédi, najväčšiu Frödén, ale Samonov zastavil jeho pokus z tesnej blízkosti.V úvode tretej tretiny hrali Švédi presilovku, Tre Kronor si v nej vytvorili tlak, ale Samonov podržal Rusov. Rovnako aj v 48. minúte pri ďalšej početnej výhode Švédov, dvakrát po sebe nebezpečne pálil Nygren. Švédi držali Rusov na dištanc, ale v 53. minúte rozmedzí 12 sekúnd najskôr Slepyšev a po ňom Barabanov otočili výsledok. Duel však do predĺženia poslal Olofsson.V ňom hrali Švédi o druhý bod, ktorým by im ešte dal nádej, ale v extračase gól nepadol a rozhodovať museli nájazdy. V nich uspeli Morozov, Burdasov a Tarasenko, Švédi uspeli len dvakrát zásluhou Adriana Kempeho a Pudasa.