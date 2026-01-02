Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Šport

Rodák má ďalšie čisté konto, Al Ettifaq v saudskej lige vyhral 2:0

.
Na snímke Marek Rodák (Slovensko) počas prípravného medzištátneho futbalového stretnutia pred ME 2024 Nórsko - Slovensko v Osle 26. marca 2024. Foto: TASR Jaroslav Novák

V šlágri piatkového programu prehral líder súťaže Al Nassr v zostave s Cristianom Ronaldom na pôde Al Ahli 2:3, dva góly a asistenciu zaznamenal za domácich anglický útoćník Ivan Toney.

Autor TASR
Rijád 2. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Marek Rodák vychytal svoje tretie čisté konto v prebiehajúcom ročníku saudskej Pro League. V piatkovom dueli 13. kola vyhral jeho Al Ettifaq doma nad Al Okhdood 2:0. Ťahá tak už šesťzápasovú šnúru bez prehry a v tabuľke mu patrí siedma priečka.

Do 85. minúty bol na ihrisku aj Ondrej Duda, ďalší slovenský legionár v drese Al Ettifaqu. V šlágri piatkového programu prehral líder súťaže Al Nassr v zostave s Cristianom Ronaldom na pôde Al Ahli 2:3, dva góly a asistenciu zaznamenal za domácich anglický útoćník Ivan Toney.
.

Neprehliadnite

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?