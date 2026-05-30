< sekcia Šport
Rodák si na tréningu zranil zápästie, v kádri ho nahradil Belko
V kádri slovenského tímu figurujú na pozícii brankára ešte Dominik Takáč z ŠK Slovan Bratislava a Jakub Surovčík z pražskej Sparty.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Brankár Marek Rodák nebude slovenskej futbalovej reprezentácii k dispozícii na dve prípravné stretnutia proti Malte (1. júna o 18.00 v Dunajskej Strede) a Čiernej Hore (5. júna o 18.30 v Košiciach). Počas tréningu si gólman saudskoarabského klubu Al-Ettifaq zranil pravé zápästie a musel sa podrobiť operácii. V kádri ho nahradil Ľubomír Belko z Vikingu Stavanger.
„V tíme trénera Vladimíra Weissa, ktorý sa pripravuje na dve priateľské stretnutia s Maltou a s Čiernou Horou prišlo k vynútenej zmene. Brankár Marek Rodák, ktorý si počas tréningu zranil pravé zápästie, opustil mužstvo. Vyšetrenia totiž ukázali takú vážnosť zranenia, že ešte v ten deň musel absolvovať operačný zákrok. Tréner Vladimír Weiss namiesto neho povolal Ľubomíra Belka,“ informoval v sobotu popoludní Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojej oficiálnej stránke.
V kádri slovenského tímu figurujú na pozícii brankára ešte Dominik Takáč z ŠK Slovan Bratislava a Jakub Surovčík z pražskej Sparty.
„V tíme trénera Vladimíra Weissa, ktorý sa pripravuje na dve priateľské stretnutia s Maltou a s Čiernou Horou prišlo k vynútenej zmene. Brankár Marek Rodák, ktorý si počas tréningu zranil pravé zápästie, opustil mužstvo. Vyšetrenia totiž ukázali takú vážnosť zranenia, že ešte v ten deň musel absolvovať operačný zákrok. Tréner Vladimír Weiss namiesto neho povolal Ľubomíra Belka,“ informoval v sobotu popoludní Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojej oficiálnej stránke.
V kádri slovenského tímu figurujú na pozícii brankára ešte Dominik Takáč z ŠK Slovan Bratislava a Jakub Surovčík z pražskej Sparty.