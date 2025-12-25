< sekcia Šport
Rodák si pripísal čisté konto, Al Ettifaq v saudskej lige vyhral 2:0
Al Ettifaq natiahol šnúru bez prehry na štyri zápasy a v neúplnej tabuľke najvyššej súťaže poskočil na siedmu pozíciu.
Autor TASR
Rijád 25. decembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Marek Rodák vychytal svoje druhé čisté konto v prebiehajúcom ročníku saudskej Pro League. Vo štvrtkovom dueli 11. kola vyhral jeho Al Ettifaq na ihrisku tímu Al-Rijád 2:0. V drese hostí odohral 77 minút ďalší slovenský legionár Ondej Duda. V závere rozhodli gólmi o triumfe kostarický obranca Francisco Calvo a holandský stredopoliar Georginio Wijnaldum. Al Ettifaq natiahol šnúru bez prehry na štyri zápasy a v neúplnej tabuľke najvyššej súťaže poskočil na siedmu pozíciu.