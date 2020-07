Rodáka zvolili do najlepšej jedenástky The Championship

Londýn 25. júla (TASR) - Slovenského brankára Mareka Rodáka zvolili do najlepšej jedenástky druhej najvyššej futbalovej súťaže v Anglicku The Championship. Hráč londýnskeho Fulhamu v súťaži nastúpil na 33 stretnutí a trinásťkrát si udržal čisté konto.



Po odohratí základnej časti 2019/2020 má Rodák bilanciu úspešných zásahov 75 percenta, najlepšiu z brankárov, ktorí odchytali minimálne desať duelov. Fulhamu patrilo po 46. kole štvrté miesto v tabuľke a čakajú ho súboje vyraďovacej časti o poslednú miestenku do budúceho ročníka Premier League. V pondelok nastúpi na prvé meranie síl v dvojzápase na pôde Cardiffu.



Spoločne s Rodákom sa do najlepšej jedenástky ligy podľa portálu WhoScored.com dostali aj ďalší dvaja hráči "chalupárov" - krajný obranca Joe Bryan a najlepší strelec ligy Aleksandar Mitrovič. Správu zverejnil portál Sky Sports.