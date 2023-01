Rodákov Fulham remizoval v Pohári FA so Sunderlandom 1:1

Londýn 28. januára (TASR) - Futbalisti Fulhamu remizovali v sobotňajšom stretnutí 16-finále Pohára FA so Sunderlandom 1:1. Už v 6. minúte prekonal slovenského brankára Fulhamu Mareka Rodáka hosťujúci Jack Clarke, remízu zariadil po hodine hry Tom Cairney. Postupujúceho do osemfinále určí až opakovaný duel, ktorý sa bude hrať v utorok 31. januára na pôde druholigistu v Sunderlande.



Pre 26-ročného Rodáka to bol iba piaty zápas v tejto sezóne na klubovej úrovni, v ktorom absolvoval kompletnú minutáž. Dvakrát dostal šancu v lige ešte v úvode sezóny, dvakrát v Pohári FA a raz v EFL Cupe.