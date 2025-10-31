< sekcia Šport
Rodesch v semifinále dvojhry v Bratislave nastúpi proti Droguetovi
V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti Francúzovi Titouanovi Droguetovi, ktorý si poradil s Talianom Francescom Maestrellim 6:4, 6:3.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Luxemburský tenista Chris Rodesch sa stal prvým semifinalistom dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open. Vo štvrťfinále zvíťazil nad Američanom Eliotom Spizzirrim po trojsetovom boji 7:6 (7), 6:7 (1), 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti Francúzovi Titouanovi Droguetovi, ktorý si poradil s Talianom Francescom Maestrellim 6:4, 6:3.
„V zápase proti Spizzinnimu sme obaja veľmi dobre servovali. V prvých dvoch setoch sa hralo bez brejku, museli rozhodovať tajbrejky. V prvom som mal aj trocha šťastie, prehrával som 3-6, no napokon som ho otočil, aj keď poriadne neviem ako. Druhý vyšiel lepšie súperovi. Na začiatku tretieho setu som hral veľmi dobre, darilo sa mi dobre returnovať. Viedol som 5:0, no znervóznel som, čo je podľa mňa normálne. Som veľmi hrdý na to, ako som napokon zvládol desiaty gem, ktorý mi priniesol víťazstvo. Podmienky v Bratislave mi vyhovujú, celkovo sa mi tu páči. Verím, že budem pokračovať v dobrých výkonoch aj naďalej," uviedol Rodesch pre oficiálnu webovú stránku turnaja.
dvojhra - štvrťfinále:
Titouan Droguet (Fr.) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:4, 6:3, Chris Rodesch (Lux.) - Eliot Spizzirri (USA) 7:6 (7), 6:7 (1), 6:4
