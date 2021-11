Rodgers poprel špekulácie o svojom prestupe do Manchestru United

Leicester 18. novembra (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Leicester City Brendan Rodgers poprel špekulácie o svojom možnom prestupe do Manchestru United. Tím Oleho Gunnara Solskjaera sa trápi, v posledných štyroch ligových zápasoch získal len tri body a strelil päť góly.



"Som tu ako tréner Leicestru City, som na to hrdý a plne zameraný na hráčov a klub," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii severoírsky tréner: "Klebety ma netrápia, pretože sa vždy sústredím na ďalší zápas. Jediný klub, nad ktorým teraz rozmýšľam, je Chelsea, na ktorú sa pripravujeme." Rodgers vyhral s Leicestrom v minulej sezóne FA Cup a v posledných rokoch bol ako tréner spájaný aj s Arsenalom, Tottenhamom či Newcastlom. V škótskej lige vyhral so Celticom dva tituly (2017, 2018).



United budú hrať v sobotu vo Watforde, kde potrebuje tím aj nórsky tréner nutne vyhrať. V tabuľke Premier League im patrí šiesta priečka, na piaty Arsenal strácajú tri body a pred siedmym Brightonom sú vďaka lepšiemu skóre. Ich najbližší súper je dva body nad hranicou zostupu. Informácie priniesla agentúra AFP.