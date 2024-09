Rodgers pred Slovanom: Nikdy som nebol pripravenejší

Glasgow 17. septembra (TASR) - Tréner Brendan Rodgers vyhral so Celticom Glasgow iba dva zápasy z 18 v hlavnej fáze Ligy majstrov, no pred stredajším vstupom do novej sezóny proti futbalistom Slovana Bratislava verí v úspešný výsledok. V predvečer duelu v Celtic Parku uviedol, že je najviac pripravený zo všetkých štyroch pokusov v hlavnej fáze najprestížnejšej súťaže so škótskym majstrom.



Päťdesiatjedenročný severoírsky tréner má na konte okrem dvoch výhier aj dve remízy s Manchestrom City zo sezóny 2016/17, no i vysoké prehry s Barcelonou či Parížom Saint Germain. Do prebiehajúcej sezóny však vstúpil rovnako ako zakončil tú poslednú. Celtic naposledy podľahol Hearts koncom marca v minulom ročníku a odvtedy ťahá sériu 18 zápasov vo všetkých súťažiach bez prehry (16-2-0). V prebiehajúcom ročníku inkasoval v šiestich dueloch len jeden gól, v piatich ligových má plný počet bodov a skóre 14:0.



"Niet žiadnych pochýb o tom, že sa cítim najviac pripravený ako tréner Celticu pred vstupom do Ligy majstrov," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii bývalý tréner Liverpoolu či Leicestru City. Rogers viedol Celtic v rokoch 2016 až 2019 a druhé pôsobenie odštartoval vlani v júni. Uplynulý ročník LM zakončil výhrou nad Feyenoordom, no so štyrmi bodmi obsadil posledné miesto v E-skupine.



V tej novej, s novým formátom základnej fázy, by chcel viac úspechov. "Keďže mám za sebou už rok od príchodu, poznám hráčov a bol som schopný pozdvihnúť viacero vecí, ktoré som chcel. Ešte sú aj ďalšie, ale cítime sa pripravení a tešíme sa na úvodný duel," uviedol.



Na súboj so Slovanom v Celtic Parku sa tešia aj jeho zverenci. Paulo Bernardo prišiel do klubu vlani na hosťovanie z Benficy Lisabon a nastúpil vo všetkých šiestich dueloch v LM. Od leta je už kmeňový hráč Glasgowu. "Vždy je to vzrušujúce a žijeme pre takéto momenty. Teraz je nový formát a vieme, že máme väčšie šance. Môže to byť pre nás dobré, ale budeme to brať krok za krokom a uvidíme, čo dokážeme. Snívame o vyraďovacej fáze," povedal pre klubový web.



Verí, že ten prvý krok môže byť práve proti Slovanu, no upozornil, že to nebude ľahký zápas: "Musíme si spraviť našu robotu. Ak to splníme, môžeme získať tri body. Musíme si však udržať koncentráciu a rešpektovať našich súperov."