Rodina Glazerovcov zvažuje predaj Manchestru United

Manchester 23. novembra (TASR) - Majitelia Manchestru United zvažujú predaj slávneho anglického futbalového klubu. Rodina Glazerovcov to oznámila len pár hodín po tom, čo z kádra odišiel Cristiano Ronaldo.



Portugalský útočník skončil po vzájomnej dohode s okamžitou platnosťou. Prechádzalo tomu jeho televízne interview, v ktorom ostro kritizoval vedenie klubu, trénera Erika ten Haga, niektorých spoluhráčov a tiež zázemie. Pre fanúšikov "červených diablov" prišla o pár hodín neskôr ďalšia nečakaná správa, že z klubu môžu po 17 rokoch odísť aj americkí majitelia.



"Predstavenstvo zváži všetky strategické alternatívy vrátane nových investícií do klubu, jeho predaja či iné transakcie spoločnosti," agentúra AFP citovala stanovisko Avrama a Joela Glazerovcov, výkonných predsedov a riaditeľov klubu.



Rodina Glazerovcov kúpila United v roku 2005 za 790 miliónov libier a v podstate odvtedy čelila veľkej kritike od fanúšikov. Američania zaťažili klub veľkými dlhmi a nespokojnosť priaznivcov ešte narastala po roku 2013, keď odišiel legendárny tréner Alex Ferguson. Manchester odvtedy vyhral raz Pohár FA, Ligový pohár a Európsku ligu, no na úspech v Premier League či Lige majstrov čaká márne. Od roku 2017 navyše nezískal žiadnu trofej. V prebiehajúcej sezóne figuruje na piatom mieste tabuľky s jedenásťbodovým mankom na vedúci Arsenal.



Majitelia v stanovisku uviedli, že významnú investíciu potrebuje aj slávny štadión Old Trafford. Najväčší klubový stánok v Anglicku s kapacitou 74.000 divákov neprešiel modernizáciou od roku 2006.



Glazerovcov v nedávnom rozhovore kritizoval aj už bývalý hráč United Ronaldo, podľa ktorého sa "o klub vôbec nestarajú".



Novinky o možnom predaji Manchestru prišli len týždeň potom, čo iní americkí majitelia z Fenway Sports Group naznačili, že zvažujú odchod z Liverpoolu. Oba kluby boli pritom súčasťou nateraz skrachovaného projektu Európskej Superligy.