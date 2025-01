Rodina zosnulého majiteľa Leicestru podala žalobu

Londýn 10. januára (TASR) - Rodina zosnulého majiteľa futbalového Leicesteru City Vichaia Srivaddhanaprabha podala žalobu vo výške 2,15 miliardy libier v súvislosti s haváriou vrtuľníka, pri ktorej miliardár zomrel. Okrem neho zahynuli aj ďalší štyria ľudia. K nešťastiu prišlo krátko po štarte jeho súkromného vrtuľníka zo štadióna King Power v októbri 2018.



Rodina tvrdí, že výrobca vrtuľníka, spoločnosť Leonardo S.p.A., nesie zodpovednosť za jeho smrť. Žiadajú odškodnenie za stratu príjmov spôsobenú smrťou thajského miliardára a za náklady na pohreb.



Správa odhalila, že haváriu spôsobilo zlyhanie kľúčovej súčiastky v chvostovom rotore. Táto porucha údajne viedla k sérii ďalších zlyhaní, ktoré spôsobili, že sa vrtuľník dostal do nekontrolovateľného a zrýchľujúceho sa točenia. Následne sa zrútil na zem a vypukol požiar. Pilot nemohol havárii nijako zabrániť.



"Moja rodina cíti stratu môjho otca rovnako intenzívne, ako to bolo na začiatku. To, že moje vlastné deti a ich bratranci nikdy nespoznajú svojho starého otca, našu bolesť ešte umocňuje. Môj otec dôveroval spoločnosti Leonardo, keď kúpil ten vrtuľník, ale závery správy ukazujú, že táto dôvera bola smrteľne mylná. Celú zodpovednosť za jeho smrť pripisujem im," povedal podľa DPA Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ktorý po svojom otcovi prevzal vedenie anglického klubu.