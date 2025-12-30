Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rodon utrpel zranenie členka, Leedsu bude chýbať približne tri týždne

Na snímke Joe Rodon z Walesu v súboji o loptu s Okayom Yokuslusom z Turecka v zápase A-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Turecko – Wales v stredu 16. júna 2021 v azerbajdžanskom Baku. Foto: TASR/AP

Rodon bude chýbať v zostave Leedsu v ligovom stretnutí prvýkrát od októbra 2023, odvtedy ťahal sériu 104 odohratých zápasov.

Londýn 30. decembra (TASR) - Futbalistom Leedsu United bude v najbližších zápasoch chýbať obranca Joe Rodon. Dvadsaťosemročného waleského reprezentanta vyradilo zranenie členka, ktoré utrpel v nedeľnom dueli 18. kola Premier League so Sunderlandom (1:1).

Rodon bude chýbať v zostave Leedsu v ligovom stretnutí prvýkrát od októbra 2023, odvtedy ťahal sériu 104 odohratých zápasov. Podľa agentúry DPA vynechá v Premier League novoročný súboj na pôde Liverpoolu, o tri dni neskôr domáci zápas s Manchestrom United a 7. januára aj duel v Newcastli. Trénerovi Danielovi Farkemu nebude k dispozícii ani na zápas Pohára FA s Derby (11. januára). „Pri tomto type zranenia sa dĺžka liečby zvyčajne odhaduje na tri týždne. Je reálne, že s ním nebudeme môcť počítať v najbližších troch ligových zápasoch a ani v dueli FA Cupu. Verím, že potom ho už budeme mať späť,“ povedal Farke.
