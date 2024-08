Rodri a Bobb budú pre zranenia chýbať Manchestru City v úvode sezóny

Manchester 16. augusta (TASR) - Nórsky futbalista Oscar Bobb bude chýbať Manchestru City v úvode nového ročníka anglickej Premier League. Dvadsaťjedenročný stredopoliar utrpel zlomeninu nohy, pre ktorú bude mimo hry približne štyri mesiace. Obhajca titulu sa bude musieť zaobísť aj bez španielskeho stredopoliara Rodriho, ten sa zotavuje zo zranenia, ktoré utrpel na ME v Nemecku.



"Citizens" odštartujú sezónu duelom proti FC Chelsea. Tréner Pep Guardiola potvrdil, že kľúčoví hráči, ktorí sa predstavili na európskom šampionáte, sa k tímu pripojili až tento týždeň. Mužstvo tak v súboji proti "The Blues" pravdepodobne nebude v plnej sile.



"Každý vie, že nie sme v najlepšej kondícii. Na tom však nezáleží, chceme uhrať dobrý výsledok. Sezóna je dlhá, musíme byť pripravení fyzicky aj psychicky. Na to hráči potrebujú oddych. Futbalisti, ktorí sú tu, budú musieť zo seba vydať to najlepšie," uviedol Guardiola podľa agentúry Reuters.



Rodri, ako aj anglickí reprezentanti Kyle Walker, John Stones a Phil Foden, sa vrátili do tréningového procesu len začiatkom týždňa po tom, ako sa ich sezóna 2023/2024 natiahla až do finále ME.