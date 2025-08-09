Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rodri bude chýbať Manchestru City minimálne do reprezentačnej prestávk

Hráč Manchestru City Rodri. Foto: TASR/AP

Rodri vynechal väčšinu minulej sezóny pre roztrhnutý skrížený väz.

Autor TASR
Španielsko 9. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Rodri nebude Manchestru City k dispozícii minimálne do septembra. Príčinou je zranenie slabín.

Rodri vynechal väčšinu minulej sezóny pre roztrhnutý skrížený väz. V jej závere sa vrátil, no v zápase proti Al Hilalu na MS klubov si privodil zranenie slabín. „Rodriho stav sa zlepšuje, no jeho zranenie je väčšie. Rekonvalescencia bude trvať ešte päť alebo šesť týždňov. Možno počas reprezentačnej prestávky už bude v poriadku. Dôležité je, aby nepociťoval bolesť. Nechceme, aby sa vrátil a zranil sa znovu a znovu,“ uviedol tréner City Pep Guardiola na tlačovej konferencii podľa DPA.
