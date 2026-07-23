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Rodri musí ísť na operáciu chrbta, dĺžka jeho absencie je neznáma
Španielsky kapitán priviedol v nedeľu svoju krajinu k druhému titulu na svetovom šampionáte, po ktorom ho vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja.
Autor TASR
Manchester 23. júla (TASR) - Čerstvý víťaz Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu majstrovstiev sveta Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta a dĺžka jeho rekonvalescencie je neznáma. Vo štvrtok o tom informoval The Athletic.
Španielsky kapitán priviedol v nedeľu svoju krajinu k druhému titulu na svetovom šampionáte, po ktorom ho vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja. Tridsaťročný stredopoliar odohral všetkých osem zápasov.
Víťaz Zlatej lopty magazínu France Football za rok 2024 má ešte rok platnú zmluvu v Manchestri City, no podľa viacerých médií chce odísť. Anglické médiá informovali o záujme Realu Madrid.
Rodri si v septembri 2024 pretrhol predný skrížený väz, toto zranenie ho vyradilo z hry takmer na celú sezónu 2024/25 a problémy s fyzickou kondíciou pretrvávali aj v minulom ročníku. Pridali sa aj zranenia zadného stehenného svalu a slabín a tak odohral len 33 zápasov vo všetkých súťažiach. V minulej sezóne nastúpil v základnej zostave v 17 z 38 zápasov City v Premier League.
Rodri bol predtým kľúčovým hráčom tímu Pepa Guardiolu, ktorý v sezóne 2022/23 získal treble. Strelil gól vo finále Ligy majstrov a počas ročníka odohral až 56 zápasov, v ktorých vyhral aj titul v Premier League a Pohár FA.
City cez leto získalo do stredu poľa anglického reprezentanta Elliota Andersona z Nottinghamu Forest za 116 miliónov libier.
Španielsky kapitán priviedol v nedeľu svoju krajinu k druhému titulu na svetovom šampionáte, po ktorom ho vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja. Tridsaťročný stredopoliar odohral všetkých osem zápasov.
Víťaz Zlatej lopty magazínu France Football za rok 2024 má ešte rok platnú zmluvu v Manchestri City, no podľa viacerých médií chce odísť. Anglické médiá informovali o záujme Realu Madrid.
Rodri si v septembri 2024 pretrhol predný skrížený väz, toto zranenie ho vyradilo z hry takmer na celú sezónu 2024/25 a problémy s fyzickou kondíciou pretrvávali aj v minulom ročníku. Pridali sa aj zranenia zadného stehenného svalu a slabín a tak odohral len 33 zápasov vo všetkých súťažiach. V minulej sezóne nastúpil v základnej zostave v 17 z 38 zápasov City v Premier League.
Rodri bol predtým kľúčovým hráčom tímu Pepa Guardiolu, ktorý v sezóne 2022/23 získal treble. Strelil gól vo finále Ligy majstrov a počas ročníka odohral až 56 zápasov, v ktorých vyhral aj titul v Premier League a Pohár FA.
City cez leto získalo do stredu poľa anglického reprezentanta Elliota Andersona z Nottinghamu Forest za 116 miliónov libier.