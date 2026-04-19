Rodri pre zranenie nedohral šláger s Arsenalom, absolvuje testy
Španielsky reprezentant nastúpil v základnej zostave domáceho tímu a odohral takmer celý zápas. V závere však zostal na zemi pre viditeľné bolesti a v 88. minúte ho vystriedal Nico.
Autor TASR
Manchester 19. apríla (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Rodri utrpel zranenie v oblasti slabín a v najbližších hodinách absolvuje testy. Držiteľ Zlatej lopty za rok 2024 nedohral nedeľný šláger anglickej Premier League medzi jeho Manchestrom City a Arsenalom Londýn (2:1).
Španielsky reprezentant nastúpil v základnej zostave domáceho tímu a odohral takmer celý zápas. V závere však zostal na zemi pre viditeľné bolesti a v 88. minúte ho vystriedal Nico. „Dnes večer vykonáme testy,“ povedal po stretnutí tréner tímu Pep Guardiola.
Rodri už vynechal nemalú časť prvej polovice sezóny pre zranenie zadného stehenného svalu a prakticky celý ročník 2024/2025 pre natrhnutý predný skrížený väz. Informácie priniesla agentúra AP.
