Rodri sa chce po operácii kolena vrátiť ešte v tejto sezóne

Manchester City 28. novembra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Rodri vyhlásil, že sa chce po vážnom zranení kolena vrátiť do súťažného diania ešte pred koncom aktuálnej sezóny. Dvadsaťosemročný stredopoliar Manchestru City sa v septembri podrobil operácii predného skríženého väzu, ktorý si poškodil v septembrovom zápase anglickj Premier League s londýnskym Arsenalom.



Tréner "Citizens" Pep Guardiola pritom na adresu zraneného Rodriho dávnejšie povedal, že v tejto sezóne už hrať nebude. Majster Európy má na to iný pohľad. "Mojím cieľom je vrátiť sa v tomto ročníku. Z psychického hľadiska bude pre mňa pozitívne, ak sa nevzdám sezóny a nezahodím ju. Neviem presne, kedy by som sa mohol vrátiť, odhadujem rehabilitáciu na šesť až sedem mesiacov, ale rozhodnú fyzioterapeuti," povedal Rodri podľa agentúry Reuters.



Španielsky reprezentant získal v októbri Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta.