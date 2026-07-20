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Rodri získal Zlatú loptu ako prvý Španiel v histórii
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyhlásila za najlepšieho brankára rozšírených MS Španiela Unaia Simona.
Autor TASR
New York 20. júla (TASR) - Španielsky futbalista Rodri získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS v USA, Mexiku a Kanade. Tridsaťročný stredopoliar Manchestru City si ju prevzal po víťazstve úradujúcich majstrov Európy 1:0 nad obhajcom titulu Argentínou. Rodri ukončil turnaj s najväčším počtom prihrávok (753).
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyhlásila za najlepšieho brankára rozšírených MS Španiela Unaia Simona. Ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal jeho 19-ročný reprezentačný spoluhráč Pau Cubarsi z FC Barcelona.
Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappe. S 22 gólmi dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyhlásila za najlepšieho brankára rozšírených MS Španiela Unaia Simona. Ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal jeho 19-ročný reprezentačný spoluhráč Pau Cubarsi z FC Barcelona.
Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappe. S 22 gólmi dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta.
Najlepší hráči (Zlatá lopta od roku 1982):
1982 Paolo Rossi (Tal.)
1986 Diego Maradona (Arg.)
1990 Salvatore Schillaci (Tal.)
1994 Romario (Braz.)
1998 Ronaldo (Braz.)
2002 Oliver Kahn (Nem.)
2006 Zinedine Zidane (Fr.)
2010 Diego Forlan (Urug.)
2014 Lionel Messi (Arg.)
2018 Luka Modrič (Chor.)
2022 Lionel Messi (Arg.)
2026 Rodri (Šp.)
1982 Paolo Rossi (Tal.)
1986 Diego Maradona (Arg.)
1990 Salvatore Schillaci (Tal.)
1994 Romario (Braz.)
1998 Ronaldo (Braz.)
2002 Oliver Kahn (Nem.)
2006 Zinedine Zidane (Fr.)
2010 Diego Forlan (Urug.)
2014 Lionel Messi (Arg.)
2018 Luka Modrič (Chor.)
2022 Lionel Messi (Arg.)
2026 Rodri (Šp.)