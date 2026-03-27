Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
Rodrigues bude Floride pre zlomený prst chýbať týždne

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nie je vylúčené, že bude musieť absolvovať operáciu.

Autor TASR
Sunrise 27. marca (TASR) - Hokejistom Floridy Panthers bude niekoľko týždňov chýbať útočník Evan Rodrigues. V nočnom zápase NHL proti Minnesote si zlomil prst a nie je vylúčené, že bude musieť absolvovať operáciu. Skúsený útočník sa zranil už v 49. sekunde stretnutia.

Chýbať by mal 4 až 6 týždňov v závislosti od toho, či bude potrebný operačný zákrok „V pondelok sa dozvieme, či bude potrebovať operáciu, alebo nie,“ povedal pre zámorské médiá tréner „panterov“ Paul Maurice o Rodriguesovi, ktorý v tejto sezóne získal 31 kanadských bodov (11+20).

Okrem Rodriguesa sú pre zdravotné problémy mimo hry aj jeho kolegovia z útoku Aleksander Barkov, Anton Lundell, Sam Reinhart, Brad Marchand, Mackie Samoskevich, Jonah Gadjovich a Cole Schwindt a aj obrancovia Niko Mikkola a Uvis Balinskis. „Najnebezpečnejšou prácou v športe je momentálne hrať za Floridu Panthers,“ dodal Maurice.“ Stále nie je jasné, ktorí z hráčov sa budú môcť v tejto sezóne vrátiť. Na základe nedávnych správ od Mauricea sú najbližšie k návratu Samoskevich a Schwindt. Útočník A.J. Greer si odpyká ešte jeden dueô z trojzápasového dištancu.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť