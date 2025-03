Rodrigues bude šéfovať brazílskemu futbalu až do roku 2030

Brazília 24. marca (TASR) - Prezidentom Brazílskej futbalovej konfederácie (CBF) bude naďalej Ednaldo Rodrigues. V pondelok ho opätovne zvolili do funkcie, prvýkrát v histórii získal šéf CBF vo voľbách všetkých 67 hlasov.



Jeho druhé funkčné obdobie sa začne oficiálne v roku 2026 a potrvá do roku 2030. Prvým mužom brazílskeho futbalu sa stal v roku 2021, keď dočasne prevzal prezidentský post. Vo vedení CBF má Rodrigues síce plnú podporu, no čelí kritike viacerých bývalých hráčov a fanúšikov. Pred dvoma rokmi ho súd v Riu de Janeiro odsúdil za nezrovnalosti vo voľbách v roku 2022. Po necelom mesiaci brazílsky najvyšší súd obvinenie zrušil.



O post prezidenta sa vo voľbách uchádzal aj bývalý brazílsky futbalista Ronaldo. Dvojnásobný majster sveta sa však napokon rozhodol kandidatúru stiahnuť pre chýbajúcu podporu od predstaviteľov CBF, informovala agentúra AP.