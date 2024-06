Rodrigues i Bobrovskij s míľnikmi, pre Floridu hovorí história

Sunrise 11. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Evan Rodrigues sa stal iba desiatym hráčom v expanznej ére NHL (od roku 1967), ktorý strelil vo svojich úvodných dvoch finálových zápasoch viac ako dva góly. Na presný zásah z úvodného duelu proti Edmontonu (3:0) nadviazal dvomi v utorňajšom stretnutí (4:1). V treťom zápase série (v noci na piatok) môže vyrovnať rekordný zápis Jakea Guentzela, ktorý v pozícii "finálového nováčika" skóroval v úvodných troch dueloch.



V úvode finálovej série sa vo výbornej forme prezentoval aj jeho spoluhráč Sergej Bobrovskij. Ten sa stal iba štvrtým brankárom v histórii súťaže, ktorý v úvodných dvoch finálových dueloch inkasoval menej ako dva góly. Pred ním podobne úspešne vstúpili do série o Stanleyho pohár aj Chris Osgood, Martin Brodeur a Frank McCool.



Hráči Floridy sú na základe dlhodobých štatistík na najlepšej ceste k zisku prvého Stanleyho pohára. V sérii s Edmontonom vedú 2:0 a v 83-percentách prípadov vyústil takýto náskok k celkovému triumfu.



Víťazstvo 4:1 v druhom finálovom zápase bolo pre Floridu už siedme v tohtoročnej play off, ktoré dosiahla napriek tomu, že v zápase prehrávala. Prvýkrát od roku 1998 sa stalo, že každý z finalistov skóroval zo svojej prvej strely v úvodných dvoch zápasoch.



Na jediný gól Edmontonu prihral útočník Connor McDavid, ktorý tým dosiahol 27. asistenciu v prebiehajúcej vyraďovacej časti. Vyrovnal tým zápis Nikitu Kučerova spomedzi aktívnych hráčov. V histórii súťaže dosiahli v jednej play off viac asistencií iba Mario Lemieux (28 v roku 1991) a Wayne Gretzky (trikrát, najviac 31 v roku 1988).