Rodrigues sa nevrátil z reprezentačného zrazu, Weiss: Musíme to riešiť

Bratislava 31. marca (TASR) - Luxemburský futbalista Gerson Rodrigues sa nevrátil z reprezentačného zrazu do kádra Slovana Bratislava. Uviedol to tréner slovenského majstra Vladimír Weiss po víťazstve nad Podbrezovou (2:1) v sobotňajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy.



"Nemali sme Gersona Rodriguesa, ktorý neprišiel zo zrazu. Musíme to v klube riešiť, ja i klub, sú to disciplinárne veci, a v tom nemôžem uhnúť doľava ani doprava. Pre mňa je vždy prvoradé mužstvo," povedal Weiss podľa klubového webu.



Rodrigues prišiel do Slovana vo februári z Dynama Kyjev na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Doposiaľ strelil za "belasých" päť gólov v ôsmich zápasoch. Počas marcového asociačného termínu nastúpil za Luxembursko v dvoch stretnutiach. Najprv zažil sklamanie v semifinále baráže o postup na ME 2024, keď jeho tím prehral s Gruzínskom 0:2. Následne sa predstavil v prípravnom stretnutí s Kazachstanom, na víťazstve 2:1 sa podieľal gólom a asistenciou.



Dvadsaťosemročný útočník dostal v stredu podmienečný trest odňatia slobody na 18 mesiacov a peňažnú pokutu vo výške 1500 eur. Luxemburský súd ho uznal za vinného z troch násilných činov. Voči verdiktu sa môže odvolať.



Obvinenia sa týkali domáceho násilia voči jeho bývalej partnerke i dvoch konfliktov na verejnosti. Skutky sa mali stať v marci 2019, júni a novembri 2022. Okrem 1500 eur musí Rodrigues zaplatiť aj odškodné obetiam, dovedna vyše 3700 eur. Jeho právny zástupca Guillaume Rauchs spochybňoval obvinenia v priebehu celého procesu a vyhlásil, že jeho klient sa už chce sústrediť predovšetkým na futbal a rodinu. Rodrigues nebol na stredajšom pojednávaní prítomný. Prokuratúra pre neho požadovala trest na 15 mesiacov s podmienečným odkladom.