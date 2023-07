Rodriguez vyhral 14. etapu, Vingegaard udržal žltý dres

Portes Soleil 15. júla (TASR) - Carlos Rodriguez triumfoval v 14. etape 110. ročníka Tour de France. Španielsky cyklista z tímu Ineos Grenadiers prišiel do cieľa po náročnej horskej 152 km dlhej previerke v čase 3:58:45 h. Žltý dres si udržal obhajca Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ktorý finišoval tretí, keď odrazil nástup druhého Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates) a má k dobru desať sekúnd.



Sobotnú etapu museli reštartovať po piatich kilometroch. Po ostrom štarte v Annemasse spadla veľká časť pelotónu v klesaní. Organizátori okamžite neutralizovali preteky a zastavili jazdcov. Zranenia Španiela Antonia Pedrera (Movistar) a Juhoafričana Louisa Meintjesa (Intermarche Circus-Wanty) boli najvážnejšie a obaja museli odstúpiť. Zranenia a odreniny však utrpeli viacerí jazdci. Medzi nimi aj tretí muž celkového poradia Jai Hindley, Vingegaard i Pogačar sa mu vyhli.



Úvodné stúpanie na Col de Saxel bola ideálna príležitosť na vytvorenie úniku. Odpútala sa pätica Alaphilippe, Martinez, Lucenko, Neilands a van Den Berg. Čoskoro ich doplnilo ďalších pätnásť pretekárov vrátane Romaina Bardeta (DSM) a Jamesa Shawa (EF), no v zjazde z kopca spadli a Francúz i Brit taktiež opustili preteky.



Po ďalších kopcoch Col de Cout a Col de Feu nasledovali kľúčové záverečné stúpania. Pred Col de la Ramaz mala vedúca skupina polminútový náskok na pelotón, v ktorom tempo udával tím Jumbo Visma. Vingegaard pred etapou avizoval, že chce na Pogačara získať nejaké sekundy. V prvej polovici kopca pelotón dostihol únik a čakalo sa na taktické manévre favoritov.



O všetkom rozhodol Col de Joux Plane. V dlhom 11,6 km stúpaní so sklonom 8,5 percenta sa Dán a Slovinec držali spočiatku pokope. Zo SAE Team Emirates vypadol Rafal Majka, tím tak stratil dôležitú oporu. Svojho lídra však potiahol Adam Yates a Pogačar nastúpil štyri kilometre pred vrcholom. Na svojho rivala si vypracoval šesťsekundový náskok, ale Dán sa nezlomil a onedlho išli obaja bok po boku. Pogačar vyskúšal aj druhý útok, no ten okamžite zastavili sprievodné motorky, ktoré boli príliš blízko a cez divákov nestačili včas odísť. Vingegaard pred vrcholom vyrazil a prišiel si pre osem bonusových sekúnd, Pogačar si ich pripísal päť.



V záverečnom technickom zjazde si mierny náskok vytvoril Rodriguez, oboch favoritov mal v pätách. Španiel si však už triumf nenechal ujsť. Pogačar v záverečnom špurte predbehol Vingegaarda a pripísal si šesťsekundový bonus. Stratu na obhajcu trofeje tak limitoval celkovo na desať sekúnd.



V nedeľu je na programe opäť horská etapa z Les Gets do St-Gervais, meria 179 kilometrov.