Rogentin vyhral super-G, Odermatt získal malý glóbus

Na snímke švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt drží malý glóbus za super-G po finálovom super-G alpského Svetového pohára v rakúskom Saalbachu v piatok 22. marca 2024. Foto: TASR/AP

Výsledky finálového super-G SP v Saalbachu:



1. Stefan Rogentin 1:13,36 min., 2. Loic Meillard +0,03 s, 3. Arnaud Boisset (všetci Švajč.) +0,15, 4. Cyprien Sarrazin (Fr.) +0,59, 5. Marco Odermatt (Švajč.) +0,64, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) a Dominik Paris (Tal.) obaja +0,76, 8. Gino Caviezel (Švajč.) obaja +0,77, 9. Jeffrey Read (Kan.) +0,80, 10. Guglielmo Bosca (Tal.) +0,82



Celkové poradie v SP (po 35 súťažiach):



1. Odermatt 1947 bodov, 2. Meillard 1073, 3. Manuel Feller (Rak.) 952, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 754, 5. Sarrazin 734, 6. Kriechmayr 707



Konečné poradie v super-G (7):



1. Odermatt 495 bodov, 2. Kriechmayr 409, 3. Raphael Haaser (Rak.) 271, 4. Rogentin 244; 5. Bosca 230, 6. Sarrazin 224, 7. Paris 197, 8. Meillard 196, 9. Nils Allegre (Fr.) 193, 10. Read 187

Saalbach 22. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Stefan Rogentin vyhral finálový super-G alpského Svetového pohára v Saalbachu. V rakúskom stredisku predstihol o tri stotiny svojho krajana Loica Meillarda a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli. Dominanciu Helvétov podčiarkol tretím miestom Arnaud Boisset (+0,15).Ďalší Švajčiar Marco Odermatt si vďaka piatej priečke zabezpečil malý glóbus v tejto disciplíne, za Rogentinom zaostal o 64 stotín. Pre Odermatta je to rovnako ako pre Laru Gutovú-Behramiovú tretia sezónna trofej. Už v predstihu získal veľký glóbus za celkové prvenstvo v SP a minulú sobotu sa stal držiteľom malej gule za obrovský slalom. "uviedol Odermatt v cieľových priestoroch.V hodnotení super-G ho mohol predstihnúť už iba domáci Rakúšan Vincent Kriechmayr, no na spomaľujúcej sa, rozbitej trati nemal so štartovým číslom 14 šancu. Napokon obsadil šieste miesto o 12 stotín za Odermattom. Rogentin profitoval z nižšieho štartového čísla a dosiahol životný úspech. Jeho jediným pódiovým umiestnením v SP bola doposiaľ tretia priečka zo super-G vo Wengene z januára 2023.