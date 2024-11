Rogers podpísal s Aston Villou novú šesťročnú zmluvu

Birmingham 19. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa podpísal novú šesťročnú zmluvu s Morganom Rogersom. Dvadsaťdvaročný útočník zostane vo Villa Parku až do roku 2030. Rogers spečatením svojej budúcnosti uzavrel týždeň, počas ktorého debutoval v drese Anglicka v stretnutí Ligy národov proti Grécku (3:0).



Rogers prišiel do Aston Villy vo februári tohto roka z FC Middlesbrough za necelých 10 miliónov eur. Stal sa stabilnou súčasťou zostavy trénera Unaia Emeryho a spoluprácu so španielskym koučom si pochvaľoval aj počas mediálneho týždňa v anglickej reprezentácii. "Myslím si, že každý hráč by povedal, že dôvera trénera je najdôležitejšia vec. On mi ju dal od prvej minúty, ´hodil ma do vody´, keď boli hráči zranení. Dal mi šancu rozvíjať sa v prvom tíme," povedal Rogers.



Bývalý hráč akadémie Manchestru City odohral v tomto ročníku 11 zápasov a v nich nastrieľal tri góly. Rovnaký počet zaznamenal v minulej sezóne po príchode do klubu z Birminghamu.